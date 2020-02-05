"Европейская Солидарность" заявила о политическом преследовании нардепа Софии Федины из-за ее вызова в Государственное бюро расследований для сообщения о подозрении.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте политсилы.

В зале заседаний Верховной Рады его сегодня озвучил народный депутат от “ЕС” Андрей Парубий.

“Трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских АТОшников, которые воевали за Украину и воюют на Востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов. Сейчас мы встали перед фактом преследования патриотки, члена команды “Европейской Солидарности” Софии Федины за то, что она выразила свою позицию относительно нынешней власти”, – подчеркнул Парубий, выступая с трибуны ВР.

В связи с этим он провел параллель со временами четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

“Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики. Его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который падал от яйца и заставлял правоохранительные органы открывать уголовные дела за критику”, – заявил Парубий.

Члены “Слуги народа” в зале заседаний встретили эти слова недовольными возгласами. В ответ Парубий посоветовал кричать “Ганьба!” правоохранительным органам, “которые управляются из Офиса президента” и осуществляют преследования “только за то, что патриоты, украинцы имеют другое мнение и могут критиковать нынешнюю власть”.

“Для того вы и проталкиваете ваш закон “О дезинформации”, чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов. И у меня общее обращение от всей команды “Европейской Солидарности” – остановитесь! Опыт Януковича демонстрирует – это очень плохо заканчивается. Вы хотите запугать патриотов? Вы хотите запугать Софию Федину и нашу команду “Европейской Солидарности”? Я хочу вам заявить – не испугаете! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича”, – подчеркнул Парубий.

Он заверил, что “Европейская Солидарность” и патриотические силы не позволят преследовать Федину.

Українці! Важко повірити, але ми з кожним тижнем стаємо свідками все більшої кількості фактів переслідування українських захисників, які воювали і воюють за Україну на сході, українських волонтерів і патріотів. Зараз ми стали перед фактом переслідування патріотки, члена команди «Європейської Солідарності» Sofiya Fedyna. За те, що вона висловила власну позицію стосовно діючої влади. Ми пам’ятаємо, таке вже було. Був один президент, який дуже боявся критики – Віктор Янукович. Він падав від яйця і змушував правоохоронні органи відкривати кримінальні справи за критику президента. Правохоронні органи, які керуються з Офісу президента, сьогодні переслідують тільки за те, що патріоти, українці мають іншу думку і можуть критикувати нинішню владу. Для того ви і пхаєте свій закон про дезінформацію, щоб розв’язати руки для ще більш масштабного переслідування українських патріотів, волонтерів та бійців. Звернення всієї команди «Європейської Солідарності»: Зупиніться! Досвід Януковича доводить – це дуже погано закінчується! Ви хочете злякати патріотів? Ви хочете злякати Софію Федину і нашу команду? Хочу вам заявити: не злякаєте! Ми не дозволимо переслідування Софії Федини! Патріотичні сили стануть пліч-о-пліч, захищаючи Софію і всіх українських патріотів, яких ви сьогодні через проплачені суди намагаєтесь залякати! Сьогодні на допиті у ДБР легендарний генерал Михайло Забродський і видатна волонтерка Яна Зінкевич. Закликаємо всіх, зокрема, членів «Слуги народу», всіх тих, хто вважає себе патріотами, тих, хто був на Майдані і в АТО, ви маєте дати опір небезпечній тенденції переслідування опозиції! Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 5 лютого 2020 р.

Как известно, народного депутата от “Европейской Солидарности” Софию Федину вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Соответствующую повестку подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Федину ждут в здании ГБР на улице Симона Петлюры, 15 в четверг, 6 февраля, в 11:00.

Ей вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).