"Европейская Солидарность" обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента Владимира Зеленского со словом "засранцы".

Говорится в заявлении фракции “ЕС”.

“Не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды. В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово “ср*ка”, просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов относительно использования высказываний президента со словом “засранцы”- заявили в “Евросолидарности”.

Народных депутатов интересует, будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые транслировали слова Зеленского?