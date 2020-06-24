Говорится в заявлении фракции “ЕС”.
“Не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды. В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово “ср*ка”, просим предоставить информацию, проведен ли мониторинг украинских телеканалов относительно использования высказываний президента со словом “засранцы”- заявили в “Евросолидарности”.
Народных депутатов интересует, будут ли назначены внеплановые проверки всех медиа, которые транслировали слова Зеленского?
- Во вторник, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинским дальнобойщиками. Глава государства рассказал, что нашел в социальной сети группу под названием “ГВК “Весовой контроль”, в которой 17 тысяч 864 человека, и подключился к ней. В этой группе пользователи, среди прочего, помогали друг другу избегать пунктов весового контроля.
- Это возмутило Президента, поэтому он назвал таких водителей “засранцами” и пообещал их найти.
- В это время пользователи Сети массово критиковали Президента за то, что “видосики” — не о том и для “приколов” не время.