Об этом заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, сопредседатель фракции Артур Герасимов.
“На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского”, – отметил нардеп.
“Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными”, – подчеркнул Герасимов.
Нардеп уточнил, что “Европейская Солидарность” будет требовать наказания всех причастных к штурму музея.
“Штурм музея Гончара – сигнал тревоги для украинцев. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел – завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому “Европейская Солидарность” требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда должны быть наказаны”, – заявил Герасимов.
Он также отметил, что за последний месяц власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией в стране, что “доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах”.
“Напомню, именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране”, – сказал Герасимов.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.