Фракция "Европейской Солидарности" требует уволить руководство Государственного бюро расследований из-за противоправных действий во время силового захвата музея Гончара в Киеве.

Об этом заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, сопредседатель фракции Артур Герасимов.

“На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив не менее 5 статей Уголовного кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского”, – отметил нардеп.

“Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными”, – подчеркнул Герасимов.

Нардеп уточнил, что “Европейская Солидарность” будет требовать наказания всех причастных к штурму музея.

“Штурм музея Гончара – сигнал тревоги для украинцев. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел – завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому “Европейская Солидарность” требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступному захвату музея без решения суда должны быть наказаны”, – заявил Герасимов.

Он также отметил, что за последний месяц власть потеряла контроль над криминогенной ситуацией в стране, что “доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах”.

“Напомню, именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране”, – сказал Герасимов.