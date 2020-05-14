Нардепы от "Европейской Солидарности" требуют от Кабинета Министров как можно скорее назначить нового Уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

Как сообщалось ранее, 24 апреля “языковой омбудсмен” Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку. Она рассказала, что за 5 месяцев на посту ей так и не удалось создать секретариат из-за бездействия правительства. Кроме того, чиновнице, по ее словам, не выплачивали зарплату.

Народные депутаты от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий, София Федына и Владимир Вятрович подали в совместное депутатское обращение с требованием “как можно быстрее подать в Кабмин кандидатуру на должность Уполномоченного по защите государственного языка”.

“Это должно произойти в течение 30 дней с момента прекращения полномочий предыдущего омбудсмена”, — подчеркнул Княжицкий.

Обращение адресовано и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлане Фоменко, министру юстиции Денису Малюське и омбудсмену Людмиле Денисовой.

Кроме того, нардеп подал отдельное депутатское обращение на имя Премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу того, что секретариат уполномоченного по защите государственного языка так и не был создан.

Княжицкий заявил, что в Минкультуры заверили, что документы для создания секретариата было поданы в Кабмин более месяца назад, однако ответ получен не был.

“Создается впечатление, что министр Кабинета Министров или персонально премьер выступают против включения этого вопроса в повестку дня заседания правительства или министерство культуры вводит в заблуждение народных депутатов и общественность”, — прокомментировал Княжицкий.