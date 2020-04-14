Фракция "Европейской Солидарности" требует от власти представить публичный отчет о ситуации вокруг пожара в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщила в Facebook нардеп Ирина Фриз.

“Мы с фракцией Европейская Солидарность направляет депутатское обращение относительно пояснений власти относительно ситуации вокруг пожара в Чернобыльской зоне. […] Мы требуем информирования населения о принятых мерах и их результативности по ликвидации последствий пожара в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, размеров нанесенного государству ущерба, а также проинформировать о лицах, привлеченных к юридической ответственности за совершенные преступления (в частности, умышленное уничтожение лесных насаждений, жилых и нежилых помещений путем поджога)”, — заявила Фриз.

Депутат подчеркнула, что граждане также должны получить информацию об экологической ситуации в Киеве и области в связи с пожаром. В частности, о состоянии радиоактивного фона, качестве воздуха и принятых для стабилизации экологической ситуации мерах.

Напомним, лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Впоследствии площадь возгораний в зоне увеличилась.