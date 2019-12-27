Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Партия “Европейская Солидарность” приветствует увольнение дискредитированного главы ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные Трубой преступления” – сказано в заявлении.



В партии подчеркивают, что “наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на “пленках Трубы””.

При этом в “Евросолидарности” также считают, что само увольнение Трубы было проведено с нарушением Конституции.

В заявлении отмечается, что огласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, Президент Украины не имеет права назначать руководство Бюро, потому что подчинение ГБР и НАБУ через увольнение и назначение руководителей создает угрозу независимости данных органов.