Фракция "Европейской Солидарности" требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.

Об этом заявила сегодня, выступая с парламентской трибуны, сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

“Мы требуем, чтобы сегодня в Верховную Раду Украины был вызван министр обороны, начальник Генштаба, и мы услышали, что происходит на фронте вблизи места разведения. Как в этих условиях можно требовать еще разведения в Гнутово и готовить в Минске еще несколько пунктов? Почему сегодня по инициативе России происходит Совбез ООН, а не по инициативе Украины, где мы должны хлестать РФ за невыполнение каждого пункта Минских соглашений, за то, что ежедневно стреляют и убивают украинцев?” – отметила Геращенко.

Нардеп подчеркнула, что верить в мирные намерения России “может только мазохист”.

“Сегодняшняя военная провокация – это не просто так, КГБисты очень любят символические даты. Это в напоминание о Майдане, где также за ними стояла Россия и Кремль. Увидеть мир в глазах Путина может только мазохист. Президент Зеленский год назад обещал стране, что у него есть стратегия мира, уже через год в Мюнхене он признался, что у него нет никакой стратегии, а его тактика – это совместные патрули наших военных, наших нацгвардейцев – и боевиков, которые сегодня с 5:00 утра обстреливают места разведения вблизи Гнутово и Новотошковского”, – заявила Геращенко.

КДБісти дуже люблять символічні дати. Сьогоднішня військова провокація відбулась не просто так – це нагадування про наступ силовиків на Майдан, за яким стояла Росія та Кремль. Побачити мир в очах Путіна може лише мазохіст. Iryna Gerashchenko з трибуни Верховної Ради. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 18 лютого 2020 р.