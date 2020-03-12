Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой “Европейской Солидарности”.
31 января народные депутаты фракции “Европейская Солидарность” совместно с близкими Героев Небесной Сотни хотели подать на имя главы ГБР Ирины Венедиктовой обращение о недопустимости назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ведомства. Сотрудники полиции и ГБР в течение 7 часов не допускали депутатов в помещение ГБР, а Венедиктова отказала нардепам в их праве на срочный прием.
Во фракции отметили, что еще 18 февраля Шевченковский районный суд обязал полицию открыть уголовное производство против Государственного бюро расследований в связи с отказом главы ГБР Ирины Венедиктовой срочно принять нардепов фракции вместе с семьями Героев Небесной сотни.
Хотя решение суда обязало полицию внести сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований сведения до 19 февраля, правоохранители бездействуют, нарушая законодательство.
По мнению нардепа Ростислава Павленко, который является истцом по делу, это свидетельствует о том, что “нынешняя власть полностью руководит правоохранительной и судебной системами”, а правоохранители бездействуют, “думая, что таким образом они помогут действующей политической власти”.
Нардеп подчеркнул, что “ЕС” требует от полиции действовать в рамках действующего законодательства и провести честное и беспристрастное расследование фактов нарушения прав народных депутатов.
“Будем принуждать Шевченковский УП ГУНП в г. Киеве действовать в рамках действующего законодательства и выполнить решение суда. Невыполнение решения суда правоохранителями нарушение само по себе. Даже если они пытаются довести ситуацию до абсурда, мы с коллегами им это сделать не позволим”, — отметил народный депутат.
- Напомним, 20 января стали известны имена заместителя и первого заместителя и.о. директора Госбюро расследований. Ими стали экс-сотрудник СБУ Александр Соколов и адвокат экс-президента Виктора Януковича – Александр Бабиков.
- Александр Бабиков представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича минимум в трех делах.
- Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила об отсутствии конфликта интересов в назначении адвоката Виктора Януковича первым замглавы ГБР.