Депутаты "Европейской Солидарности" требуют от полиции расследовать факт недопуска нардепов на прием к в.и.о. директора Госбюро расследований Ирине Венедиктовой.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой “Европейской Солидарности”.

31 января народные депутаты фракции “Европейская Солидарность” совместно с близкими Героев Небесной Сотни хотели подать на имя главы ГБР Ирины Венедиктовой обращение о недопустимости назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ведомства. Сотрудники полиции и ГБР в течение 7 часов не допускали депутатов в помещение ГБР, а Венедиктова отказала нардепам в их праве на срочный прием.

Во фракции отметили, что еще 18 февраля Шевченковский районный суд обязал полицию открыть уголовное производство против Государственного бюро расследований в связи с отказом главы ГБР Ирины Венедиктовой срочно принять нардепов фракции вместе с семьями Героев Небесной сотни.

Хотя решение суда обязало полицию внести сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований сведения до 19 февраля, правоохранители бездействуют, нарушая законодательство.

По мнению нардепа Ростислава Павленко, который является истцом по делу, это свидетельствует о том, что “нынешняя власть полностью руководит правоохранительной и судебной системами”, а правоохранители бездействуют, “думая, что таким образом они помогут действующей политической власти”.

Нардеп подчеркнул, что “ЕС” требует от полиции действовать в рамках действующего законодательства и провести честное и беспристрастное расследование фактов нарушения прав народных депутатов.

“Будем принуждать Шевченковский УП ГУНП в г. Киеве действовать в рамках действующего законодательства и выполнить решение суда. Невыполнение решения суда правоохранителями нарушение само по себе. Даже если они пытаются довести ситуацию до абсурда, мы с коллегами им это сделать не позволим”, — отметил народный депутат.