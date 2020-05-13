Об этом известно из официального Youtube канала конкурса.
Отметим, что участие в концерте принимали конкурсанты из разных стран, которые в этом году должны были участвовать в фестивале. От Украины на концерте выступила музыкальная группа Go-A.
Также в прямом эфире представили свои композиции участники из России, Беларуси, Литвы, Румынии, Хорватии, Северной Македонии, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии и других стран.
Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не проводилось. Вторая часть конкурса запланирована на 14 мая.
- Как сообщалось ранее, песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).