Во вторник прошел онлайн-концерт в рамках песенного конкурса "Евровидение 2020", который был отменен из-за пандемии COVID-19.

Об этом известно из официального Youtube канала конкурса.

Отметим, что участие в концерте принимали конкурсанты из разных стран, которые в этом году должны были участвовать в фестивале. От Украины на концерте выступила музыкальная группа Go-A.

Также в прямом эфире представили свои композиции участники из России, Беларуси, Литвы, Румынии, Хорватии, Северной Македонии, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии и других стран.

Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосования за участников не проводилось. Вторая часть конкурса запланирована на 14 мая.