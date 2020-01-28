На международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Так, в мэрии Роттердама сегодня состоялась жеребьевка конкурса, во время которой страны-участницы были распределены между двумя полуфиналами, которые состоятся 12 мая и 14 мая.

На конкурсе выступят представители 41 страны. Артисты из 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Автоматически в финал проходят представители стран “Большой пятерки” (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов (как страны-хозяйки “Евровидения-2020”).

Участник от Украины выступит во второй половине первого полуфинала.

Таким образом, в первом полуфинале (12 мая) выступят артисты из 17 стран: Северной Македонии; Беларуси; Литвы; Швеции; Словении; Австралии; Ирландии; России; Норвегии; Кипра; Хорватии; Азербайджана; Мальты; Израиля; Украины; Румынии; Бельгии.

Во втором полуфинале (14 мая) выступят артисты из 18 стран: Австрии; Молдовы; Польши; Сан-Марино; Сербии; Исландии; Чехии; Греции; Эстонии; Дании; Болгарии; Швейцарии; Финляндии; Армении; Латвии; Грузии; Португалии; Албании.

В каждом полуфинале будут определены 10 стран, которые по итогам голосования зрителей и жюри примут участие в гранд-финале 16 мая. К ним присоединятся 6 стран, прошедших в финал автоматически.

Всего в финале будут представлены 26 стран.