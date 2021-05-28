У Мережі з’явився посмертний альбом американського репера DMX (Ерла Сіммонса) під назвою "Exodus".

Про це інформує видання Billboard.

Як відомо, Ерл Сіммонс, відомий як DMX, помер на початку квітня цього року внаслідок передозування наркотиками. Йому було 50 років.

Протягом тижня він перебував у лікарні, підключений до апарату життєзабезпечення після серцевого нападу.

Як зазначає видання Vulture, за кілька місяців до смерті DMX розповідав про запис нового альбому.

На момент смерті репера він був майже готовий. Альбом допрацював продюсер і друг репера Кассім Дауд Дін (Swizz Beatz).

І ось тепер “Exodus” (дослівно “кінець”, “вихід”) представлений публіці.

До альбому увійшли 13 треків, один із яких – “Hood Blues” – було опубліковано напередодні релізу.

У запису альбому взяли участь репер Jay-Z, співак Боно, співачка Аліша Кіз, хіп-хоп виконавець Ліл Вейн, репер Снуп Догг та інші.

“Exodus” став восьмим студійним альбомом репера DMX. Попередній альбом вийшов у 2012 році.

Репера DMX називають одним із найпопулярніших і найбільш успішних періоду кінця 1990-х і початку 2000-х років. Серед найбільш популярних треків музиканта – “Party Up”, “X Gon ‘Dogs Out”, “X Gon’ Give It To Ya”.

Репер запам’ятався не лише своєю реп-кар’єрою, але і ролями у фільмах, таких як “Від колиски до могили”, “Ромео повинен померти” та “Наскрізні поранення”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Swizz Beatz (@therealswizzz)