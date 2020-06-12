Об этом заявил глава столичной Госпродслужбы Олег Рубан в эфире “Громадського”.
Он напомнил, что в городе Киев, а также в восьми областях, где пока нет благоприятной эпидситуации, работы ресторанов разрешена на летних площадках и на внос.
При этом, нарушения фиксируются именно в работе ресторанов, которые открыли помещения для посетителей.
“Если есть люди внутри, то есть опасность заражения людей”, – сказал Рубан.
В каждом регионе страны специальные мобильные группы проводят рейды. Рейды проводятся вместе с представителями муниципальной полиции, а также местных властей.
“И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усиленная эта работа по всему городу”, – отметил Рубан.
- В Украине второй день подряд фиксируют рекордную суточную заболеваемость COVІD-19.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.