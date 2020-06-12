В регионах, где уже разрешили работу ресторанов, ежедневно проводят рейды с целью проверки соблюдения карантинных норм. В 50 – 70 заведениях фиксируют нарушения.

Об этом заявил глава столичной Госпродслужбы Олег Рубан в эфире “Громадського”.

Он напомнил, что в городе Киев, а также в восьми областях, где пока нет благоприятной эпидситуации, работы ресторанов разрешена на летних площадках и на внос.

При этом, нарушения фиксируются именно в работе ресторанов, которые открыли помещения для посетителей.

“Если есть люди внутри, то есть опасность заражения людей”, – сказал Рубан.

В каждом регионе страны специальные мобильные группы проводят рейды. Рейды проводятся вместе с представителями муниципальной полиции, а также местных властей.

“И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усиленная эта работа по всему городу”, – отметил Рубан.