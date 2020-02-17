Новый фильм "Ежик Соник" может стать самой успешной экранизацией по сюжету видеоигр.

Об этом сообщает американский канал CNN.

“Фильм о культовом видео-персонаже Sega собрал за первые выходные около 57 миллионов долларов. Сумма превзошла предварительные ожидания по сборам, которые оценивались в районе 40 миллионов”, – говорится в материале.

Уточняется, что в целом фильм собрал уже 100 миллионов долларов по всему миру.

При этом общая стоимость фильма составила 85 миллионов.

В материале также отмечается, что фильмы, снятые по видеоиграм, не сразу стали популярными.

“Первоначально фильмы, основанные на видеоиграх, не были популярны среди зрителей. Даже фильм, основанный на вероятно одном из наиболее узнаваемых брендов в истории игр, Super Mario, не очень преуспел”, – сказано в статье.

В то же время фильм про Соника получил смешанные отзывы критиков.