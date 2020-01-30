Об этом пишет издание BuzzFeed.

Саманта Джесперсен даже не подозревала о существовании такой страницы, пока кто-то не загуглил ее имя. При этом страница “Задница Саманты Рей Энн Джесперсен” была в результатах поиска первой.

Страница была создана в 2012 году, когда девушке было всего 15 лет. Саманта также понятия не имеет, кто создал эту страницу и она сама этого не делала.

В аккаунте до сих пор нет ни одной публикации, а в описании говорится: “Эта неофициальная страница была создана, потому что пользователи Facebook проявили интерес к этому месту или бизнесу”.

Джесперсен несколько раз обращалась к администрации Facebook с просьбой удалить страницу, однако там ей отказывали, что страница не нарушает правил сообщества. Лишь после публикации истории в СМИ страницу удалили.

Существование этой страницы никак не повлияло на жизнь девушки, которая к слову, работает пекарем, но она все же беспокоится о возможности этого.

“Что было бы, если бы я не получила работу из-за этого. Мне бы позвонили и сказали: “Эй, нашел страницу о твоей заднице, мы не собираемся тебя брать на работу”.