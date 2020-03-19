В Facebook намерены обратить особое внимание на распространение фальшивой информации о коронавирусе.

Об этом сообщил Генеральный директор компании Марк Цукерберг в среду, в ходе пресс-конференции, передает CNN.

В компании считают, что должны продолжать бороться с потенциально опасной формой дезинформации о коронавирусе из-за всплеска пользования социальной сетью во время карантина.

“Пока это не массовая вспышка (дезинформации – ред.) в большинстве стран мира. Но если это (вспышка дезинформации – ред.) произойдет, то мы должны убедиться, что управляем своей инфраструктурой, чтобы все это не вышло из-под контроля”, – сказал Цукерберг.

Цукерберг объяснил, что из-за того, что коронавирус заставил миллионы пользователей находится дома, объемы использования WhatsApp для видеозвонков и Facebook Messenger выросли вдвое.

Таким образом, в компании планируют развернуть информационный центр, который будет предоставлять пользователям информацию об коронавирусе непосредственно от Всемирной организации здравоохранения и Центров по профилактике и контролю заболеваний, а также от экспертов в области общественного здравоохранения и правительств по всему миру.