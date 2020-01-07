Компания Facebook заявила, что будет удалять со своей платформы видео, модифицированные искусственным интеллектом, которые еще называют deepfakes.

Об этом сообщается в блоге компании.

Deepfakes – это сгенерированные компьютером видео, которые кажутся вполне реальными.

Социальная медиа-компания заявила, что эти видеоролики искажают реальность и представляют собой “серьезную проблему” для технологической индустрии.

Для проверки таких видео Facebook создал группу модераторов со всего мира. Фейковые или частично фейковые видео будут ограничиваться в охватах, и перед их воспроизведением людям будут показывать предупреждение о том, что это может быть фейком. Если ролик нарушает какие-либо другие правила социальной сети, его удалят.

При этом новая политика не коснется пародий, сатиры и прочих роликов, созданных без цели манипуляции, а также видео, отредактированных исключительно для того, чтобы исключить ненужные слова или изменить порядок слов.

Напомним, что в сентябре прошлого года Facebook объявила об инвестиции 10 млн долларов в фонд разработки технологий, который смогу выявлять фейки.