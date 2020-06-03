Об этом сообщили в блоге компании.
Во вторник, 2 июня, в социальной сети Facebook появилась новая функция, с помощью которой пользователи могут быстро спрятать свои старые посты от окружающих.
В настоящее время новая функция доступна только для пользователей приложения Facebook для смартфонов и планшетов. Чтобы воспользоваться ею, необходимо перейти в меню настроек личной страницы и выбрать раздел “Управление постами”.
В разделе “Управление постами” будет доступен специальный фильтр, с помощью которого можно будет выбрать посты, опубликованные в определенный промежуток времени, или определенным человеком.
Далее такие посты можно архивировать (тогда их можно будет снова сделать доступными позднее) или удалить (тогда они попадут в корзину).
“Сообщения, отправленные в корзину, будут оставаться там в течение 30 дней, прежде чем будут удалены, если вы не решите вручную удалить или восстановить их до этого. Это дает вам некоторое пространство для маневра”, — объяснили в Facebook.
В Facebook отметили, что новая функция поможет пользователям “точнее отражать, кем они являются сегодня”.
“Мы знаем, что в жизни людей что-то меняется, и мы хотим, чтобы вы могли с легкостью следить за своим присутствием в Facebook, чтобы более точно отражать, кем вы являетесь сегодня”, — говорится в сообщении.
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