Facebook добавил новые способы управления лентой новостей для пользователей iOS

В среду, 31 марта, корпорация Facebook объявила о некоторых серьезных изменениях в своей ленте новостей. Новые функции коснутся только пользователей iOS.

Об этом говорится в блоге компании.

Прежде всего, Facebook добавляет функцию, которая уже существует в Twitter – возможность контролировать то, чем вы делитесь. Каждый раз, когда вы размещаете сообщение в своей ленте, программа будет спрашивать, кто может комментировать: все, друзья или профили и страницы, которые вы вспоминаете.

Компания также облегчает контроль за тем, что вы видите в своей ленте. Выбрав до 30 друзей и страниц в “Избранное”, пользователь будет видеть их публикации выше в рейтинге ленты новостей. Facebook заявляет, что люди, которые часто используют “Избранное”, могут получить к ним доступ с панели фильтров подачи, нового меню в верхней части ленты.

На панели фильтра подачи также будет новая опция для хронологической шкалы времени.

Facebook также поможет вам понять, почему вы видите предложены публикации в ленте новостей.

Факторы, которые влияют на предлагаемые публикации в ленте новостей:

Связанное привлечение: вам могут предложить публикацию, если другие люди, взаимодействовали с публикацией, группой, страницей или сообщением, с которыми ранее взаимодействовали вы.

Связанные темы: если вы недавно интересовались определенной темой в Facebook, вам могут предложить другие публикации, связанные с этой темой.

Местонахождения: вы можете увидеть предложенную публикацию на основе места, где вы находитесь и на основе публикаций людей, которые находятся вблизи вас.