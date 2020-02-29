Компания Facebook запустила новую функцию, благодаря которой теперь в приложении соцсети можно делать 3D фотографии даже на телефонах с одной камерой.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что эта функция должна позволить намного большему количеству пользователей делать 3D-фотографии. Сделать такое фото можно даже, используя фронтальную камеру.

Впервые 3D-фотографии появились в соцсети в октябре 2018 года, однако этой функцией могли пользоваться лишь пользователи, телефоны которых имели две или более камер.

Новая технология для одной камеры использует машинное обучение, чтобы вывести трехмерную структуру изображения для создания 3D-эффекта.