Об этом пишет The Verge.
Отмечается, что эта функция должна позволить намного большему количеству пользователей делать 3D-фотографии. Сделать такое фото можно даже, используя фронтальную камеру.
Впервые 3D-фотографии появились в соцсети в октябре 2018 года, однако этой функцией могли пользоваться лишь пользователи, телефоны которых имели две или более камер.
Новая технология для одной камеры использует машинное обучение, чтобы вывести трехмерную структуру изображения для создания 3D-эффекта.
- Компания Facebook начала разрабатывать собственную операционную систему. Руководит разработкой экс-сотрудник Microsoft.