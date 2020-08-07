Социальная сеть Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

В компании также обещают выплатить сотрудникам дополнительно по $1000 “на нужды домашнего офиса”.

“На основании рекомендаций экспертов в области здравоохранения и правительства, а также решений, принятых в ходе наших внутренних обсуждений, мы разрешаем сотрудникам продолжать добровольно работать из дома до июля 2021 года. Кроме того, мы выдаем сотрудникам дополнительно $1000 долларов на нужды домашнего офиса”, – отметил официальный представитель компании Ннека Норвилл.