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Facebook готує нові можливості для заробітку в Instagram

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія готує низку оновлень для авторів контенту, які заробляють у соціальній мережі Instagram.

Среда, 28 апреля 2021, 17:03

Про це повідомляє американський канал CNBC.

За словами Цукерберга, користувачі Instagram зможуть заробляти більше за допомогою нових функцій, які незабаром стануть доступними.

Він нагадав, що вже зараз доступна опція публікації спонсорського контенту. Незабаром на платформі з’являться інструменти, за допомогою яких брендам буде простіше шукати авторів контенту для співпраці. 

“Ми повинні допомогти брендам знайти авторів, які зможуть краще виконати запропоновану роботу. Соціальна мережа повинна відігравати активнішу роль, допомагаючи брендам шукати нових авторів”, – заявив під час онлайн-бесіди з Цукербергом керівник Instagram Адам Моссері.

Нові функції з’являються на платформі поступово, адже Facebook пристосовується до змін в екосистемі iOS. Зокрема, нова політика конфіденційності Apple значно ускладнює збір необхідних для персоналізованої реклами даних про власників iPhone та iPad. 

Цукерберг зізнався, що незабаром користувачі Instagram зможуть продавати товари через свої профілі. Торік ця функція вже була доступною для окремих акаунтів у Facebook та Instagram. Наразі деякі найбільш популярні автори контенту в Instagram отримали можливість продажу товарів через власні профілі. Очевидно, невдовзі ця функція буде доступною для більшої кількості користувачів.

Теги: заробіток, Марк Цукерберг, Facebook, Instagram

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