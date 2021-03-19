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Facebook готовит запуск детского Instagram

Компания Facebook Inc. работает над созданием версии приложения Instagram для детей до 13 лет.

Пятница, 19 марта 2021, 19:07

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, новое приложение анонсировали на внутреннем совещании в четверг, 18 марта. Однако детскую версию еще не запустили. Сейчас Instagram требует, чтобы пользователи имели возраст не менее 13 лет.

“Дети все чаще спрашивают своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им не отставать от своих друзей. Сейчас для родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, как, например, с Messenger Kids – которые подходят для детей, которыми управляют родители. Мы исследуем возможность создания новых продуктов в Instagram, чтобы помочь детям не отставать от своих друзей, открывать новые увлечения и интересы”, – сказал представитель Facebook Джо Осборн.

Технических деталей относительно этого проекта в компании пока не разглашают.

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Теги: дитячий Instagram, Facebook, Instagram

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