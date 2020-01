Об этом сообщает агентство Reuters.

Facebook стала первой крупной американской компанией, предпринявшей такие меры.

Как рассказал Reuters представитель компании, сотрудникам было рекомендовано отложить несрочные поездки в Китай.

Тем работникам Facebook, которые уже находятся в КНР или же вернулись оттуда, рекомендовано работать из дома.

“В целях предосторожности мы предприняли шаги для защиты здоровья и безопасности наших сотрудников”, – заявил в комментарии Reuters представитель компании.

Facebook имеет офисы в Китае и пользуется услугами китайских поставщиков для производства своих гарнитур виртуальной реальности Oculus.

Подобные меры предприняла и американская технологическая компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, информирует издание The Verge.

“Наша компания уже ограничивает поездки и советует сотрудникам работать из дома”, – заявил в комментарии изданию представитель Razer.

Ранее власти США заявили, что американцы должны “пересмотреть” свои планы по посещению Китая.

Ограничивают поездки сотрудников в Китай и ряд других известных в мире компаний: в частности, южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics Inc и транснациональная корпорация Standard Chartered Plc.

Например, в компании LG Electronics ввели полный запрет на поездки в Китай и посоветовали сотрудникам, которые находятся в командировках в КНР, как можно скорее вернуться домой.

Южнокорейский производитель чипов SK Hynix Inc призвал сотрудников избегать любых несрочных поездок в Китай, а банковская группа Standard Chartered ограничила поездки как на материковый Китай, так и в Гонконг.

Японская компания Honda Motor Co Ltd также рекомендовала сотрудникам избегать поездок в Китай, в то время как в Nissan Motor Co заявили, что планируют эвакуировать сотрудников и их семьи из Уханя чартерным рейсом.

Немецкая компания Webasto, занимающаяся производством комплектующих для автомобильной промышленности, приостановила все корпоративные поездки в Китай из-за распространения вируса и заражения одного из сотрудников.

На фоне снижения количества поездок в Китай ряд авиакомпаний корректируют свои расписания из-за падения спроса на рейсы в КНР.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

