В Facebook и Twitter блокируют репосты и посты, касающиеся публикации компрометирующей «переписке», якобы принадлежащей Хантеру Байдену. Она может быть недостоверной.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что материал о переписке Хантера Байдена еще нужно проверить, так как сам Хантер не прокомментировал ее достоверность, а также нет мнения экспертов.

“Пока что мы ограничим распространение этой статьи на платформе”, – написал он.

В избирательной кампании Джо Байдена прокомментировали публикацию в New York Post. Так, представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил, что ранее официальные расследования подтвердили, что “Джо Байден в должности вице-президента проводил только официальную политику США в отношении Украины”.

В CNBC сделали акцент на том, что такое решение Facebook важное в свете того, что соцсеть выступает за свободу слова и не может определять, что является истиной.

В Twitter ограничения ввели позже. В соцсети аргументировали решение тем, что в материале о переписке Хантера Байдена нет “авторитетных источников происхождения указанной информации”.