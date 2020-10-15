Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что материал о переписке Хантера Байдена еще нужно проверить, так как сам Хантер не прокомментировал ее достоверность, а также нет мнения экспертов.
“Пока что мы ограничим распространение этой статьи на платформе”, – написал он.
В избирательной кампании Джо Байдена прокомментировали публикацию в New York Post. Так, представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс заявил, что ранее официальные расследования подтвердили, что “Джо Байден в должности вице-президента проводил только официальную политику США в отношении Украины”.
В CNBC сделали акцент на том, что такое решение Facebook важное в свете того, что соцсеть выступает за свободу слова и не может определять, что является истиной.
В Twitter ограничения ввели позже. В соцсети аргументировали решение тем, что в материале о переписке Хантера Байдена нет “авторитетных источников происхождения указанной информации”.
- В американском издании New York Post опубликовали компрометирующую переписку сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским.