Об этом сообщает Reuters.
Такое решение было принято Верховным судом Бразилии в деле о распостранении фейковой информации. Сторонников Болсонару обвинили в распространении дезинформации.
В постановлении суда указано, что необходимо удалить 16 аккаунтов из Twitter и 12 аккаунтов из Facebook.
В числе удаленных аккаунтов – политик Роберто Джефферсон, бизнесмены Лучано Ханг, Оскар Фахури, активистка Сара Винтер и другие.
Суд пояснил свое решение тем, что аккаунты стоит удалить, чтобы их нельзя было использовать с целью “преступных действий”.
Руководство Facebook заявило по этому поводу, что уважает судебную систему и выполнит решение.
В Twitter заявили, что действовали строго в соответствии с порядком, прописанным в решении Верховного суда.
Политики и активисты, чьи аккаунты удалили, заявили, что намерены жаловаться в инстанции, защищающие права человека, а также указали, что это прямое нарушение их прав и свобод.
Сам Болсонару назвал это серьезной угрозой свободе слова.
До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а число инфицированных превысило 2,1 млн.
Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.
- Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.