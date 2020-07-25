Из социальных сетей Facebook и Twitter удалили аккаунты нескольких высокопоставленных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято Верховным судом Бразилии в деле о распостранении фейковой информации. Сторонников Болсонару обвинили в распространении дезинформации.

В постановлении суда указано, что необходимо удалить 16 аккаунтов из Twitter и 12 аккаунтов из Facebook.

В числе удаленных аккаунтов – политик Роберто Джефферсон, бизнесмены Лучано Ханг, Оскар Фахури, активистка Сара Винтер и другие.

Суд пояснил свое решение тем, что аккаунты стоит удалить, чтобы их нельзя было использовать с целью “преступных действий”.

Руководство Facebook заявило по этому поводу, что уважает судебную систему и выполнит решение.

В Twitter заявили, что действовали строго в соответствии с порядком, прописанным в решении Верховного суда.

Политики и активисты, чьи аккаунты удалили, заявили, что намерены жаловаться в инстанции, защищающие права человека, а также указали, что это прямое нарушение их прав и свобод.

Сам Болсонару назвал это серьезной угрозой свободе слова.

До заражения коронавирусом Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии, от которой в Бразилии уже умерли более 80 тысяч человек, а число инфицированных превысило 2,1 млн.

Ранее он нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.