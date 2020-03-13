Компании Facebook Inc и Twitter Inc сообщили об удалении сети фейковых аккаунтов, связанных с Россией.

Об этом информирует агентство Reuters.

Аккаунты управлялись из Ганы и Нигерии и предназначались для пользователей в США.

Как проинформировали в Facebook, компания удалила 49 учетных записей и 69 страниц в соцсети, а также 85 аккаунтов в Instagram за подозрительную активность – действия, которые указывают на их скоординированное использование иностранным субъектом.

У страниц в Facebook было около 13 500 подписчиков, а на аккаунты в Instagram подписалось примерно 265 тысяч человек.

Сеть аккаунтов находилась на ранних стадиях формирования аудитории и эксплуатировалась гражданами в Гане и Нигерии от имени отдельных лиц в России.

В Facebook связывают указанную сеть с российским Агентством интернет-исследований (или “фабрикой троллей”, причастной к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года). Эту компанию связывают с приближенным к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

“Аккаунты часто публиковали новости о США и пытались расширить свою аудиторию, сосредотачиваясь на следующих темах: история чернокожего населения в США, “черное превосходство” и мода, сплетни о знаменитостях, новости и события, связанные с известными американцами, а также проблемы ЛГБТ-сообщества”, – говорится в сообщении.

Также публиковался контент “о притеснениях и несправедливости, включая жестокость полиции”.

В Facebook уточнили, что обнаружили сеть аккаунтов в результате “внутреннего расследования возможного скоординированного недостоверного поведения в преддверии выборов в США”.

В Twitter, в свою очередь, заявили, что удалили 71 аккаунт, действовавший также из Ганы и Нигерии. У компании есть доказательства связи этих учетных записей с Россией. Каждый из аккаунтов “пытался сеять раздор, вступая в диалоги по социальным вопросам, расовому вопросу и гражданским правам”.