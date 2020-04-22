Об этом сообщается на сайте американского издания Theverge.
Сообщается, что компания Jio Platforms является технологическим дочерним предприятием многонационального конгломерата Reliance Industries. Компания управляет мобильными услугами и платформами онлайн-торговли.
Инвестиции, позволяют Facebook контролировать 10% акций компании.
Таким образом, Facebook стал крупнейшим миноритарным акционером индийской Jio Platforms.
Отметим, что основным направлением деятельности Facebook в Индии в настоящее время является продвижение приложения WhatsApp, которым пользуется более 400 миллионов граждан Индии.
- Компания Facebook согласилась вводить ограничения на контент во Вьетнаме, чтобы сохранить свое присутствие в Азии.