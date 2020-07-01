Об этом сообщает Axios.

В новом алгоритме анализа новостей используется искусственный интеллект. Среди постов по определенной теме он будет определять источник, на который ссылаются чаще других. Такой будет помечен, как первоисточник.

В компании отметили, что во время изменения алгоритма проводили исследование среди пользователей, а также консультировалась с издателями и бизнесом.

Останется неизменным приоритет показа постов по подписке. То есть первыми в ленте будут посты пользователей и стран, на которые подписан конкретный человек. Среди них алгоритм будет поднимать наверх наиболее достоверные и опускать наиболее сомнительные.

На данный момент обновленный алгоритм работает только для контента на английском языке. В Facebook отметили, что работают над разработкой такого алгоритма для всех пользователей социальной сети.

В Facebook рассчитывают, что обновленный алгоритм даст возможность пользователям получать больше качественной информации, меньше фейков, пропаганды и кликбейтовых новостей. Также это расчет на то, что удастся избегать фейков накануне президентских выборов в США.