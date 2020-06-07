Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
“Я знаю, многие из вас считают, что мы должны были как-то пометить посты президента”, – написал Цукерберг.
Он отметил, что компания пересмотрит правила публикаций.
“Мы собираемся пересмотреть нашу политику, разрешающую обсуждение и угрозы применения государством силы… Мы собираемся рассмотреть потенциальные варианты работы с нарушением или частичным нарушением контента, за исключением бинарных решений, требующих принятия решения”, – сказал он.
Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли снимать посты.
Напомним, на собрании персонала в начале этой недели сотрудники раскритиковали позицию Цукерберга относительно поста Трампа. Цукерберг, владеющий контрольным пакетом акций Facebook, утверждает, что, хотя он считает комментарии Трампа «глубоко оскорбительными», они не нарушают политику компании в отношении подстрекательства к насилию.
Политика Facebook заключается в том, чтобы либо удалить сообщение, либо оставить его без каких-либо других вариантов. Теперь, сказал Цукерберг, будут рассмотрены другие возможности.
- Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг раскритиковал позицию Twitter в отношении спорных постов президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорси ответил на критику.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против социальный сетей.
- Руководство Twitter назвало указ “реакционным” и “политизированным”.