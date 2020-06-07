Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что рассмотрит изменения в политике контента, после того, что не были удалены или отредактированы противоречивые посты президента Дональда Трампа против акций протеста в США, которые начались после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Я знаю, многие из вас считают, что мы должны были как-то пометить посты президента”, – написал Цукерберг.

Он отметил, что компания пересмотрит правила публикаций.

“Мы собираемся пересмотреть нашу политику, разрешающую обсуждение и угрозы применения государством силы… Мы собираемся рассмотреть потенциальные варианты работы с нарушением или частичным нарушением контента, за исключением бинарных решений, требующих принятия решения”, – сказал он.

Цукерберг сказал, что Facebook будет более прозрачным в принятии решений о том, следует ли снимать посты.

Напомним, на собрании персонала в начале этой недели сотрудники раскритиковали позицию Цукерберга относительно поста Трампа. Цукерберг, владеющий контрольным пакетом акций Facebook, утверждает, что, хотя он считает комментарии Трампа «глубоко оскорбительными», они не нарушают политику компании в отношении подстрекательства к насилию.

Политика Facebook заключается в том, чтобы либо удалить сообщение, либо оставить его без каких-либо других вариантов. Теперь, сказал Цукерберг, будут рассмотрены другие возможности.