Руководство Facebook признало, что грядущее обновление iOS 14 от Apple может привести к падению более чем на 50% рекламного бизнеса Audience Network.

Об этом сообщает телеканал CNBS.

Facebook Audience Network позволяет разработчикам мобильного программного обеспечения размещать в приложениях рекламу, ориентированную на пользователей, на основе данных Facebook.

Сегодня рекламодатели могут использовать уникальный идентификационный номер устройства, называемый IDFA, чтобы лучше настраивать таргетинг объявлений и оценивать их эффективность. В iOS 14 Apple отключит функцию отслеживания по умолчанию: при первой загрузке любого приложения, ОС будет просить пользователей вручную включить эту “слежку”. Facebook заявил, что его приложения не будут собирать информацию IDFA на iOS 14.

Facebook сообщает, что более 1 миллиарда человек видят по крайней мере одну рекламу Audience Network каждый месяц, хотя многие из них, вероятно, используют телефоны Android, и на них это изменение не повлияет. Facebook получает почти весь доход от рекламы.

В Apple пока не сообщили, когда выйдет iOS 14, но ожидается в этом году.