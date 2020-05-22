Американская компания Facebook Inc. продолжит использовать режим удаленной работы и после окончания пандемии коронавируса, а через 5 – 10 лет может перевести на работу из дома до половины своих сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор компании Марк Цукерберг в ходе видеоконференции, информирует агентство Reuters.

По его словам, в июле Facebook начнет проводить “агрессивный набор” новых сотрудников для удаленной работы.

“Считаю вполне возможным, что в ближайшие 5 – 10 лет мы сможем перевести до половины сотрудников на то, чтобы они работали удаленно в постоянном режиме”, — отметил Цукерберг.

Facebook планирует в этом году расширить штат на 10 тысяч человек (в частности, набрать людей на вакансии инженеров). Компания также планирует построить три новых “хаба” в Атланте, Далласе и Денвере, где время от времени смогут собираться сотрудники, работающие из дома.

Что касается нынешних сотрудников компании, то тем, кто продолжит работать в удаленном режиме после отмены карантинных ограничений, до 1 января 2021 года нужно обновить для налоговой инспекции адрес рабочего места.

В зависимости от нового места жительства могут меняться зарплаты и компенсации работникам.

Цукерберг также проинформировал, что, согласно внутренним опросам, около 60 % сотрудников Facebook предпочитают гибкий подход к работе: сочетание удаленного трудоустройства с посещением офисов.

Ранее Facebook уже разрешила сотрудникам, которые могут работать из дома, остаться в таком режиме до конца 2020 года. Такую же возможность предоставила работникам компания Google. Обе начнут открывать свои офисы, но продолжат придерживаться гибкого графика.

А гендиректор Twitter Inc. Джек Дорси на днях объявил, что его сотрудники могут навсегда остаться на удаленной работе.