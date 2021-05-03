Про це йдеться на сторінці незалежної наглядової ради корпорації в Twitter.
“Наглядова рада оголосить своє рішення у справі стосовно колишнього президента США Дональда Трампа 5 травня 2021 року”, – йдеться в публікації.
Раніше стало відомо, що незалежна рада з нагляду Facebook поки не прийняла остаточного рішення про те, забороняти чи ні експрезиденту США Дональду Трампу користуватися соцмережею.
Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.
Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.
- У лютому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.