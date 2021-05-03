Facebook оголосить про рішення у справі про блокування облікового запису колишнього президента США Дональда Трампа 5 травня.

Про це йдеться на сторінці незалежної наглядової ради корпорації в Twitter.

“Наглядова рада оголосить своє рішення у справі стосовно колишнього президента США Дональда Трампа 5 травня 2021 року”, – йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що незалежна рада з нагляду Facebook поки не прийняла остаточного рішення про те, забороняти чи ні експрезиденту США Дональду Трампу користуватися соцмережею.

Акаунти Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat були заблоковані в січні поточного року після штурму Капітолію його прихильниками.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.