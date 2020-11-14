В четверг, 12 ноября, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил на заседании компании, что бывший советник Трампа Стив Бэннон, предложивший обезглавить главного инфекциониста США Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рая, недостаточно нарушил правила сообщества для пожизненного блокирования его учетной записи.

Об этом сообщает CNN.

Видео с призывом к насилию Бэннон опубликовал в своем Twitter. Однако соцсеть навсегда заблокировала его аккаунт за нарушение правил.

Такое же видео появилось на странице экс-советника Трампа в Facebook. Его посмотрели более 200 тысяч раз, прежде чем руководство соцсети удалило ролик из-за призыва к насилию.

Дженнифер Григиел, профессор социальных медиа в Ньюхаусской школе университета Сиракуз, заявила, что подобные призывы являются слишком ужасными. Поведение Цукерберга в этом случае демонстрирует его неосведомленность в политике собственной социальной сети.

“Это свидетельствует о том, что на Цукерберга оказывают давление. Стив Бэннон доказал, что он злоупотребляет платформой. Я бы очень хотела, чтобы Марк Цукерберг показал определенную ответственность, не давая людям вредить общественности и обществу таким образом”, – сказала Григиел.

Официально Facebook отказался комментировать этот инцидент.

В социальной сети действует система блокировок за нарушение правил сообщества. Очевидно, Бэннон рискует потерять свой аккаунт, если решится повторно нарушить правила. Однако есть определенные нарушения, за которые Facebook наказывает немедленной блокировкой. Похоже, случай с Бэнноном нельзя считать грубым нарушением.