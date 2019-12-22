Facebook больше не будет использовать телефонные номера пользователей, предоставленные для двухфакторной аутентификации, чтобы рекомендовать им друзей в рамках функции "вы можете их знать".

Об этом сообщает агентство Reuters.

В прошлом году сообщения о том, что Facebook использовал личные данные, полученные для двухфакторной аутентификации, для показа рекламы, привели в ярость защитников конфиденциальности, которые заявили, что это подрывает доверие к важнейшему инструменту цифровой безопасности.

В июне компания уже перестала разрешать использование этих телефонных номеров в рекламных целях.

Теперь Facebook прекратит использовать номера телефонов, которые пользователи указывают при двухфакторной аутентификации. Новые правила уже действуют в Эквадоре, Эфиопии, Пакистане, Ливии и Камбодже. Во всем остальном мире изменения вступят в силу в начале 2020 года. При этом номера, которые уже привязаны, изменения не затронут — пользователям нужно будет удалить и повторно привязать номер для двухфакторной аутентификации, чтобы соцсеть перестала использовать его для функции поиска возможных друзей.

Напомним, что Федеральная торговая комиссии (FTC), которая в июле 2019 года оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за нарушений правил хранения данных пользователей: в частности, компания никак не обозначала то, что указанные при двухфакторной аутентификации номера телефонов будут использоваться в рекламных целях.