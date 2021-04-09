Компания Facebook приняла решение не сообщать 533 млн. пользователей социальной сети, что их личные данные оказались у хакеров и теперь находятся в свободном доступе.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

О краже данных стало известно в начале апреля. Один из пользователей хакерского форума опубликовал украденные личные пользователей Facebook. Это фамилии, имена, даты рождения, телефоны, адреса электронной почты, данные геолокации, семейное положение. Среди тех, чьи данные были украдены хакерами – пользователи из 106 стран.

При этом, хакерам не удалось узнать такую информацию, как номера кредитных карт или социального страхования пользователей.

В Facebook пояснили, что данные украли из общедоступных профилей в 2019 году с помощью функции “импортировать контакты”. Чтобы предотвратить повторение таких действий в Facebook сразу же внесли некоторые изменения.

Директор по управлению проектами Facebook Майк Кларк сказал, что систему обновили, чтобы “злоумышленники не использовали программное обеспечение для имитации нашего приложения”.

В компании пояснили, что данные украли в 2019 году, потому не планируют говорить об этом конкретным пользователям. В компании отметили, что создали специальную страницу справочного центра для пользователей, обеспокоенных тем, что их данные могут быть опубликованы. Там объясняется, что только информация, которая была публично опубликована в профилях пользователей во время парсинга, могла быть украдена.

Также в Facebook заявили, что “работают над удалением этого набора данных и будут продолжать агрессивно преследовать злоумышленников, которые злоупотребляют нашими инструментами везде, где это возможно”.