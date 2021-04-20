Facebook оголосив, що найближчим часом запустить ряд аудіофункцій

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Нові сервіси мають у собі функцію Live Audio Rooms, яка є аналогом застосунку Clubhouse.
Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі звукові записи та ділитися ними.
Функція буде запущена протягом наступних декількох місяців, і стане доступною спочатку для невеликої кількості користувачів.
Зазначається, що за допомогою нових функцій користувачі зможуть заробляти гроші.
Крім того, Facebook також дозволить користувачам слухати подкасти прямо зі свого застосунку.
- Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія Twitter намагалася купити Clubhouse за $4 млрд.