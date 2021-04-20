Covid-19 Украина

обновлено 20.04.2021 в 17:02

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Facebook оголосив, що найближчим часом запустить ряд аудіофункцій

Соціальна мережа Facebook оголосила, що в найближчі кілька місяців запустить ряд аудіофункцій.

Вторник, 20 апреля 2021, 17:54

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Нові сервіси мають у собі функцію Live Audio Rooms, яка є аналогом застосунку Clubhouse.

Facebook також запустить нову функцію Soundbites, за допомогою якої користувачі зможуть створювати короткі звукові записи та ділитися ними.

Функція буде запущена протягом наступних декількох місяців, і стане доступною спочатку для невеликої кількості користувачів.

Зазначається, що за допомогою нових функцій користувачі зможуть заробляти гроші.

Крім того, Facebook також дозволить користувачам слухати подкасти прямо зі свого застосунку.

  • Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія Twitter намагалася купити Clubhouse за $4 млрд.
Теги: Clubhouse, Live Audio Rooms, Soundbites, аудіо, Facebook, функции

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