Об этом сообщает агентство Reuters.

Конференция F8, которая привлекла 5000 участников со всего мира в прошлом году, должна была состояться 5 и 6 мая 2020 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.

“Каждый год мы с нетерпением ждем возможности объединиться с нашим глобальным сообществом разработчиков на F8 и поделиться нашим видением будущего, которое мы строим вместе. Однако, учитывая растущее беспокойство из-за Covid-19, мы приняли решение отменить F8 2020”, – отмечается в заявлении компании.

В нем также указано, что организаторы “ставят на первое место здоровье и безопасность наших разработчиков-партнеров, сотрудников и всех, кто помогает реализовать F8”.

В компании подчеркивают, что отмена конференции является “сложным вызовом”, так как F8 – “невероятно важное событие для Facebook”.

Вместо традиционного мероприятия компания планирует организовать локальные встречи и видеотрансляции в прямом эфире.

Конференция F8 проводится ежегодно с 2007 года. Это одно из крупнейших событий, которые организует Facebook. Целью конференции является объединение программистов и предпринимателей, разрабатывающих свои продукты на платформе Facebook, а также обсуждение новых возможностей и дальнейшего развития социальной сети.