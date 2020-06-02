Об этом на своей странице в соцсети сообщил Гендиректор Facebook Марк Цукерберг.
Цукерберг отметил, что события последних дней напоминают о том, что проблемы, с которыми темнокожие люди сталкивают в США — это “часть долгой истории расизма и несправедливости”.
По мнению Цукерберга, все в равной мере ответственны за изменение этой ситуации.
В связи с этим компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн правозащитным организациям, деятельность которых связана с борьбой с расизмом.
“Мы поддерживаем сообщество чернокожих — и всех тех, кто хочет добиться справедливости в честь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и многих других, чьи имена не будут забыты. Организации, борющиеся за справедливость, нуждаются в финансировании, поэтому Facebook выделяет дополнительные 10 миллионов долларов сообществам, которые занимающимся вопросами расового правосудия. Мы работаем с нашими консультантами по гражданским правам и нашими сотрудниками, чтобы определить организации на местном и национальном уровнях, которые могли бы наиболее эффективно использовать это прямо сейчас”, — сообщил он.
Цукерберг добавил, что борьба против расизма требует постоянных долгосрочных усилий. По его словам, он и его супруга Присцилла Чан ежегодно инвестируют около $40 млн долларов в организации, которые работают над преодолением расовой несправедливости.
“Я надеюсь, что мы, как страна, сможем собраться вместе, чтобы понять, сколько всего еще нужно сделать, и сделать все возможное, чтобы добиться справедливости — не только для семей и общин, которые сейчас переживают горе, но и для всех, кто несет бремя неравенства”, — подытожил Цукерберг.
Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США, как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.