Об этом на своей странице в соцсети сообщил Гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

Цукерберг отметил, что события последних дней напоминают о том, что проблемы, с которыми темнокожие люди сталкивают в США — это “часть долгой истории расизма и несправедливости”.

По мнению Цукерберга, все в равной мере ответственны за изменение этой ситуации.

В связи с этим компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн правозащитным организациям, деятельность которых связана с борьбой с расизмом.

“Мы поддерживаем сообщество чернокожих — и всех тех, кто хочет добиться справедливости в честь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и многих других, чьи имена не будут забыты. Организации, борющиеся за справедливость, нуждаются в финансировании, поэтому Facebook выделяет дополнительные 10 миллионов долларов сообществам, которые занимающимся вопросами расового правосудия. Мы работаем с нашими консультантами по гражданским правам и нашими сотрудниками, чтобы определить организации на местном и национальном уровнях, которые могли бы наиболее эффективно использовать это прямо сейчас”, — сообщил он.

Цукерберг добавил, что борьба против расизма требует постоянных долгосрочных усилий. По его словам, он и его супруга Присцилла Чан ежегодно инвестируют около $40 млн долларов в организации, которые работают над преодолением расовой несправедливости.

“Я надеюсь, что мы, как страна, сможем собраться вместе, чтобы понять, сколько всего еще нужно сделать, и сделать все возможное, чтобы добиться справедливости — не только для семей и общин, которые сейчас переживают горе, но и для всех, кто несет бремя неравенства”, — подытожил Цукерберг.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.