Компания Facebook, которую ранее критиковали за распространение на своих платформах дезинформации о вакцинах, заявила, что будет помечать сообщения, в которых обсуждается безопасность прививок.

Об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что она также запускает для пользователей в США раздел, чтобы предоставить людям информацию о том, где можно получить вакцину от COVID-19.

Facebook и Instagram, которые недавно ужесточили свою политику в отношении информирования о вакцинах, продолжают оставаться платформой для крупных аккаунтов и групп, которые распространяют фейки о прививках.

“Лучшее, что можно сделать в этой огромной серой зоне, – это просто предоставить авторитетную информацию в полезной форме, принять участие в разговоре и сделать это с экспертами в области здравоохранения”, – говорит директор по продуктам Facebook Крис Кокс.

Новые метки содержат “достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения”. Например, метки информируют о том, что перед одобрением вакцины проверяют на безопасность и эффективность.

Кокс добавил, что с момента расширения списка запрещенных ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах в феврале компания удалила еще 2 миллиона единиц контента из Facebook и Instagram. Facebook также приняла временные меры, в том числе ограничила доступ к контенту пользователей, которые неоднократно делятся контентом, содержащим фейки.