Компания Facebook представила собственный сервис видеочатов, в которых могут участвовать десятки пользователей. Он получил название Messenger Rooms.

Об этом сообщает издание The Verge.

В видеоконференциях смогут участвовать до 50 человек (без ограничения по времени). Подключиться к Messenger Rooms смогут пользователи без аккаунта в Facebook.

Организатор видеозвонка сможет ограничивать доступ к нему либо удалять из него других пользователей.

Пользователям будут доступны маски во время видеозвонков. Кроме того, можно будет добавить фон.

Сервис уже запущен, но будет появляться у пользователей по всему миру в течение нескольких недель. Сначала Rooms будет работать только в Messenger и Facebook, а впоследствии — в Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

“Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте чат из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеовызову любого, даже если у него нет аккаунта в Facebook. Можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени (у звонков, – ред.) не будет”, — говорится в заявлении компании.

В Facebook заверили, что не будут прослушивать звонки, но признали, что end-to-end шифрования нет.

Как отмечает издание The Verge, новый сервис Facebook — своеобразный ответ компании Zoom и социальной сети Houseparty, популярность которых среди пользователей резко возросла в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Так, совсем недавно у сервиса Zoom было 10 млн пользователей, а сейчас — более 300 млн. Сервис Houseparty, который позволяет групповой видеочат через мобильные и настольные приложения, за прошедший месяц привлек 50 млн новых пользователей.

Стоит отметить, что в Facebook также объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеовызовах в этом приложении смогут участвовать до восьми человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.