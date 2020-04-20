Facebook запустила собственную платформу платформу для игрового стриминга — Facebook Gaming. Запуск произошел раньше запланированного срока в связи с пандемией.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Поскольку во всем мире во время вспышки коронавируса власти призывают граждан или приказывают им оставаться дома, глобальный игровой бизнес стоимостью 160 миллиардов долларов процветает.

На фоне этого Facebook решил вступить в борьбу на рынке игрового стриминга, где долгие годы успешно работают Twitch и YouTubе, запустив свое приложение для смартфонов Facebook Gaming.

Компания тестировала его в течение 18 месяцев в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке и готовилась к его выпуску в июне. Однако, осознав масштабы карантина, Facebook приняла решение перенести срок запуска на 20 апреля. Сегодня приложение стало доступным в магазине Google Play для устройств на Android. Версия для iOS будут выпущены после их одобрения Apple.

По информации компании, до запуска приложения более 700 миллионов из его 2,5 миллиардов ежемесячных пользователей уже были заняты игровым контентом в соцсети. При этом ранее возможность игрового стриминга на Facebook была доступна только как один из разделов внутри сети.

Новое приложение позволит пользователям следить за геймерами, смотреть прямые трансляции игровых стримов и оставлять комментарии, не взаимодействуя с остальной частью Facebook. Также оно позволит транслировать дисплей смартфона, не используя дополнительного оборудования. Потом стримы можно будет сохранять и делиться ими в соцсети.

В компании отмечают, что судьба приложения во многом будет зависеть от того, насколько оно будет успешным. Первое время оно будет бесплатным и без рекламы — Facebook планирует зарабатывать деньги, когда зрители отправляют “звезды” (донаты) стримерам, получая за это комиссию.