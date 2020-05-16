Информацию об этом обнародовала пресс-служба Facebook.

Сумма сделки не указана. В то же время, по данным ресурса Axios, покупка обошлась компании в 400 миллионов долларов.

Facebook намерена интегрировать большую библиотеку Giphy с приложением Instagram.

“Giphy делает повседневные разговоры более увлекательными, поэтому мы планируем интегрировать GIF-библиотеку в Instagram и другие наши приложения, чтобы люди могли найти правильный способ выразить себя”, – отмечается в сообщении.

В Facebook уточнили, что сейчас уже около 50 % трафика сервиса Giphy приходится на приложения компании, половина из которого — на Instagram.

“Объединяя Instagram и Giphy, мы сможем упростить поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в Stories и личных сообщениях”, – подчеркнули в компании.

У пользователей останется возможность загружать и делиться GIF-файлами. А разработчики и партнеры сервиса смогут продолжить использование Giphy API (чтобы получить доступ к библиотеке “гифок”).

По данным источника Axios, переговоры о сделке начались еще до пандемии коронавируса. Изначально речь шла больше о партнерстве, чем о приобретении.

Giphy — это онлайн-база данных и поисковая система, которая позволяет пользователям искать и делиться анимированными файлами GIF. Сервис был основан в феврале 2013 года.