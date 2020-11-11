Администраторы соцсети Facebook продлили еще на месяц запрет на размещение рекламы политического характера в американском сегменте интернета.

Об этом телеканалу CNBC сообщил представитель компании Facebook.

“Временная пауза в размещении рекламы, посвященной политике и социальным вопросам, остается в силе в США в рамках наших усилий, направленных на защиту выборов”, – пояснил представитель Facebook.

В компании добавили, что “рекламодателям следует готовиться к продолжению” запрета на рекламу еще на один месяц. При этом представитель соцсети не исключил, что “возможность восстановить рекламу может наступить и раньше”.

С 27 октября на платформах компании действует запрет на размещение рекламы политического характера. Эта мера принята в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения американских избирателей.