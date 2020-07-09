Компания Facebook раскрыла сеть фейковых аккаунтов, которые, в частности, использовались во время избирательной кампании 2019 года в Украине.

Об этом говорится в сообщении главы службы кибербезопасности компании Натаниэля Глейхера.

В общей сложности были заблокированы 72 Facebook-аккаунта, 35 страниц и 13 профилей в Instagram.

“Мы удалили 72 учетных записи в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram, которые были причастны к скоординированному недостоверному поведению в Украине. Эта сеть была ориентирована на внутреннюю аудиторию. Люди, стоящие за этой деятельностью, использовали поддельные учетные записи… для создания фиктивных персоналий, публикаций в группах и на страницах, комментирования их собственного контента”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная сеть “была особенно активной во время президентских и парламентских выборов 2019 года в Украине”. В частности, публиковались политические мемы, сатира и другой контент, “в том числе о Крыме, НАТО, экономической политике Украины, внутренней политике, выборах, критике и поддержке различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко”.

Сеть аккаунтов была выявлена в ходе внутреннего расследования Facebook.

“Хотя люди, стоящие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связало эту деятельность с рекламным агентством в Украине Postmen DA”, – сообщили в Facebook.

Согласно оценкам компании, около 766 тыс. учетных записей входили в число подписчиков “одной или более страниц”, о которых идет речь.

Лица, которые управляли сетью, потратили около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.