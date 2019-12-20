Об этом сообщает издание The Verge.

Известно, что компания Facebook приняла решение начать разрабатывать собственную операционную систему, чтобы в будущем иметь возможность отказаться от Android и других продуктов компании Google.

В настоящее же время устройства от Facebook (очки виртуальной реальности Oculus и гаджет для видеозвонков Portal) работают на модифицированной версии Android. Возможно, в будущем оборудованию от Facebook не нужно будет полагаться на программное обеспечение Google.

Разработками руководит Марк Луковский бывший сотрудник Microsoft, который является соавтором операционной системы Windows NT, выпущенной корпорацией в 1993 году.