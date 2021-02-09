Об этом сообщается на странице социальной сети.
“С декабря мы удалили ложные утверждения о вакцинах против COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области общественного здравоохранения. Сегодня (8 февраля), после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), мы расширяем список ложных заявлений, которые мы будем удалять”, – говорится в заявлении Facebook.
В этот список входят следующие фейки:
- COVID-19 создан человеком;
- Вакцины неэффективны для предотвращения заболевания;
- Заболевание безопаснее, чем вакцина;
- Вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Эти правила будут касаться и рекламы.
“Это поможет нам и далее бороться против дезинформации о COVID-19 и вакцинах”, – говорится в заявлении Facebook.
отмечается, что те страницы, группы или аккаунты, которые неоднократно будут распространять подобные фейки, могут быть полностью удалены из Facebook и Instagram.
- Проект “По ту сторону новостей” стал победителем премии “Пиранья года” в номинации “Лучшие антиковидные коммуникации”.