Компания Facebook расширила список ложных заявлений о COVID-19, вакцинах и пандемии вцелом, которые будут удаляться из Facebook и Instagram.

Об этом сообщается на странице социальной сети.

“С декабря мы удалили ложные утверждения о вакцинах против COVID-19, которые были опровергнуты экспертами в области общественного здравоохранения. Сегодня (8 февраля), после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), мы расширяем список ложных заявлений, которые мы будем удалять”, – говорится в заявлении Facebook.

В этот список входят следующие фейки:

COVID-19 создан человеком;

Вакцины неэффективны для предотвращения заболевания;

Заболевание безопаснее, чем вакцина;

Вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Эти правила будут касаться и рекламы.

Полный перечень по ссылке.

“Это поможет нам и далее бороться против дезинформации о COVID-19 и вакцинах”, – говорится в заявлении Facebook.

отмечается, что те страницы, группы или аккаунты, которые неоднократно будут распространять подобные фейки, могут быть полностью удалены из Facebook и Instagram.