Компания Facebook заявила, что восстановит австралийские новостные страницы после переговоров с правительством Австралии об изменениях в предлагаемом законе, который заставит технологических гигантов платить за медиа-контент, отображаемый на платформах корпорации.

Об этом пишет Reuters.

Конфликт Австралии и Facebook длится больше недели. Он начался после того, как правительство страны приняло закон, обязывающий Facebook, Google и другие платформы платить новостным сайтам за их контент.

На прошлой неделе Facebook заблокировал австралийским пользователям возможность публиковать и просматривать новости на своих платформах, что вызвало критику со стороны издателей и правительства.

Но после серии переговоров между главой австралийского казначейства Джошем Фриденбергом и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом была заключена концессионная сделка.

Этот вопрос широко рассматривался на международном уровне, поскольку другие страны, включая Канаду и Великобританию, рассматривают аналогичное законодательство.

Австралия предложит четыре поправки в закон, которые предполагают, что власти Австралии будут за месяц уведомлять цифровые платформы об исполнении закона. Также власти должны учитывать, внесла ли платформа “значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии”, заключив соглашения с австралийскими медиа.

Кроме того, поправки включают двухмесячный период посредничества между платформой и медиа-компанией, прежде чем вмешается назначенный государством арбитр.

В Facebook заявили, что восстановят доступ к новостям в ближайшие дни.

“Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии, и ценим конструктивные обсуждения, которые мы провели с казначеем [Джошем] Фриденбергом и министром [связи Полом] Флетчером за последнюю неделю. Мы постоянно поддерживаем структуру, которая будет поощрять инновации и сотрудничество между онлайн-платформами и издателями”, – сообщили в компании.

Правительство Австралии, в свою очередь, заявляет, что больше не будет вносить никаких изменений в законодательство.