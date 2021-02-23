Об этом пишет Reuters.
Конфликт Австралии и Facebook длится больше недели. Он начался после того, как правительство страны приняло закон, обязывающий Facebook, Google и другие платформы платить новостным сайтам за их контент.
На прошлой неделе Facebook заблокировал австралийским пользователям возможность публиковать и просматривать новости на своих платформах, что вызвало критику со стороны издателей и правительства.
Но после серии переговоров между главой австралийского казначейства Джошем Фриденбергом и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом была заключена концессионная сделка.
Этот вопрос широко рассматривался на международном уровне, поскольку другие страны, включая Канаду и Великобританию, рассматривают аналогичное законодательство.
Австралия предложит четыре поправки в закон, которые предполагают, что власти Австралии будут за месяц уведомлять цифровые платформы об исполнении закона. Также власти должны учитывать, внесла ли платформа “значительный вклад в устойчивость австралийской новостной индустрии”, заключив соглашения с австралийскими медиа.
Кроме того, поправки включают двухмесячный период посредничества между платформой и медиа-компанией, прежде чем вмешается назначенный государством арбитр.
В Facebook заявили, что восстановят доступ к новостям в ближайшие дни.
“Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с правительством Австралии, и ценим конструктивные обсуждения, которые мы провели с казначеем [Джошем] Фриденбергом и министром [связи Полом] Флетчером за последнюю неделю. Мы постоянно поддерживаем структуру, которая будет поощрять инновации и сотрудничество между онлайн-платформами и издателями”, – сообщили в компании.
Правительство Австралии, в свою очередь, заявляет, что больше не будет вносить никаких изменений в законодательство.
- Напомним, Австралия объявила о принятии законов, которые заставят технологических гигантов выплачивать платежи местным издателям и вещательным компаниям за контент, включенный в результаты поиска или новостные ленты после того, как расследование показало, что Google и гигант социальных сетей Facebook обладают слишком большой рыночной властью в медиаиндустрии, что, по мнению властей, представляет собой потенциальную угрозу для хорошо функционирующей демократии.
- 22 января компания Google заявила, что заблокирует свою поисковую систему в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент.
- В пятницу, 19 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал продолжать принимать законы, которые заставят Facebook Inc платить средствам массовой информации за контент. Также глава австралийского правительства подчеркнул, что страна получила поддержку от мировых лидеров после того, как цифровой гигант заблокировал все СМИ.