Компания Facebook сообщила, что в ближайшие недели временно сократит количество политического контента в лентах пользователей из ряда стран, в том числе и США.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, недавно основатель Facebook Марк Цукерберг в ходе представления финансового отчета заявил, что часто люди сообщают, что не хотят видеть посты на политическую тематику в своей ленте.

В связи с этим в компании решили в течение следующих нескольких месяцев проверить различные подходы, чтобы лучше понять предпочтения пользователей.

Так, уже на этой неделе количество постов о политике уменьшится “у небольшого процента” пользователей в Канаде, Бразилии и Индонезии. А в ближайшие недели это произойдет и в США.

В Facebook уточнили, что политический контент не будут полностью удалять со страниц пользователей.

“Важно отметить, что мы не удаляем политический контент из Facebook в целом. Наша цель – сохранить способность людей находить политический контент в Facebook и взаимодействовать с ним, уважая при этом нежелание человека видеть его в верхней части своей ленты новостей”, – говорится в сообщении.

В Facebook отметили, что не будут трогать сообщения о COVID-19 от ВОЗ, национальных и региональных агентств и служб здравоохранения выбранных стран. Кроме того, под модерацию не будут подпадать сообщения от официальных государственных агентств и служб.

Согласно данным Facebook, в США на политический контент приходится лишь около 6% от всех сообщений, которые пользователи видят в ленте. При этом в компании отмечают, что “даже небольшой процент политического контента может оказать влияние” на чье-то мнение.

Пока политический контент не начали модерировать, в Facebook предлагают пользователям настроить свою ленту с помощью уже доступных инструментов. Это, например, такой инструмент, как “Избранное”, который позволяет выбирать людей и страницы, которые пользователь хочет видеть в своей ленте. Кроме того, есть возможность отключить политическую рекламу.