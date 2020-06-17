Компания Facebook позволит пользователям в США отключать политическую рекламу во время предвыборной кампании 2020 года.

Об этом пишет ВВС.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что таким образом надеется помочь четырем миллионам американцев, которые впервые будут голосовать на президентских выборах.

“Мы слышим тех из вас, кто уже принял решение и просто хочет, чтобы выборы закончились, поэтому мы также представляем возможность отключить просмотр политической рекламы”, – отметил он.

Facebook и его дочерняя компания Instagram предоставят пользователям возможность отключать политические объявления при их появлении или блокировать их с помощью функций настроек. Пользователи также смогут оповещать компанию, если политическая агитация будет появляться в их ленте снова.

Кроме того, компания планирует сделать эту функцию доступной уже этой осенью и в других странах.