Соцсети Facebook и Twitter удалять публикации, отрицающие Холокост или искажающие информацию о нем.

Первой такое решение приняла Facebook, о чем проинформировали в блоге компании.

“Мы обновляем нашу политику в отношении проявлений ненависти, чтобы запретить любое содержимое, которое отрицает или искажает Холокост”, — объявили в Facebook 12 октября.

Компания объяснила, что этот шаг является ответом на “хорошо задокументированный рост антисемитизма во всем мире и тревожный уровень необразованности в вопросе Холокоста, особенно среди молодежи”.

В Facebook отметили, что удаление контента должно занять определенное время.

“Применение этой политики не может произойти за одну ночь. Существует целый ряд постов, которые могут нарушить эту политику, и это займет определенное время, чтобы научить наших рецензентов и системы применять новую политику”, — говорится в сообщении.

Уже через несколько дней в Twitter также объявили, что будут удалять публикации, отрицающие Холокост.

“Мы решительно осуждаем антисемитизм, и проявлению ненависти абсолютно нет места в нашей службе. У нас также существует жесткая политика о “прославлении насилия” и мы принимаем меры против контента, который прославляет или воспевает исторические акты насилия и геноцида, включая Холокост”, — заявил представитель компании в комментарии изданию Bloomberg.